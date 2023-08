Großeinsatz in Landsberg: Forstarbeiter entdeckt Surfbrett und Handtuch

Großeinsatz auf dem Lech bei der Teufelsküche: Ein abgelegtes Handtuch und ein herrenloses Surfbrett rufen Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Wasserwacht auf den Plan.

Ein herrenloses Handtuch und ein Surfbrett am Lechufer haben am Donnerstagmorgen ein Großaufgebot an Einsatzkräften zur Teufelsküche bei Landsberg gerufen. Ein Forstarbeiter hat das Handtuch sowie das Surfbrett entdeckt und die Polizei alarmiert. Da zunächst davon ausgegangen werden musste, dass ein Mensch in Gefahr sei, kam es zum Großeinsatz, an dem neben der Feuerwehr Landsberg mit einer Drohne auch die Wasserwachten aus Kaufering und Schondorf mit ihren Booten den Lech absuchten. Und auch die Wasserwacht Eching war mit ihrer Drohne vor Ort sowie ein Rettungshubschrauber und Mitglieder der Wasserwacht Buchloe kamen zum Einsatzort.

Bei der Polizei liegt keine Vermisstenmeldung vor

Wie Einsatzleiter Siegfried Dumbsky von der Kreiswasserwacht Landsberg auf Nachfrage sagt, konnte relativ zügig Entwarnung gegeben werden. "Das Handtuch hing wohl schon seit dem Vortag am Einsatzort und bei dem vermeintlichen SUP handelt es sich um ein ziemlich vermoostes Surfbrett, das wohl angeschwemmt worden ist."

So konnten die Einsatzkräfte schon bald den Einsatzort wieder verlassen, da auch bei der Polizei in Landsberg keine Vermisstenmeldung eingegangen war.

