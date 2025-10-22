Großer Andrang im Kauferinger Lechtalbad: Erweiterung ist wieder ein Thema

Im Lechtalbad in Kaufering ist erneut ein Besucherrekord zu verzeichnen. Im Jahr 2024 kamen mehr als 390.000 Gäste in das Hallenbad, das Freibad und den Saunabereich. Die Kapazitätsgrenzen sind damit erreicht. Laut Andreas Röding, stellvertretender Leiter der Kreis-Bäder, gibt es des Öfteren auch Beschwerden, weil das Bad „zu voll wird“. In einer Sitzung des Naherholungs- und Bäderausschusses des Kreistags wurde daher nun wieder ein mögliches Erweiterungskonzept aus der Schublade geholt.

Um der hohen Nachfrage nach Schwimm- und Freizeitangeboten langfristig gerecht zu werden, erscheint laut Sitzungsvorlage der Zeitpunkt günstig, die Sanierung und Erweiterung umzusetzen. Dazu stellte Stefan Studer vom beauftragten Planungsbüro Kannewischer eine aktualisierte Studie vor. Studer sprach von einer „tollen Anlage mit vielfältigem Angebot“, allerdings gebe es im Hallenbad auch Zielgruppenkonflikte. Das Sportbecken wird demnach momentan von Vereinen, Schulen und der Öffentlichkeit genutzt. Auf diesen Umstand wiesen auch Kreis-Bäderleiter Leonhard Lindner sowie sein Stellvertreter Röding mehrmals hin.

Für den Planer ist das Kauferinger Lechtalbad eine „Erfolgsgeschichte“

Eine geschickte Erweiterung könnte für Entzerrung sorgen, so Studer. Im Süden wäre Platz für einen Anbau mit einem Sportbecken (vier Bahnen) für Vereine und Schulen und einem möglichen Kursbecken. Die Ausgangssituation stellt sich nach Ansicht Studers positiv dar. Das Bad sei immer wieder erneuert worden, wenngleich der Handlungsbedarf immer noch groß sei. Er verwies auch auf das gute betriebliche Ergebnis – exorbitante Kostensteigerungen hätten ausgeglichen werden können. „Das ist phänomenal“, so Studer. Die „Erfolgsgeschichte“ könne nun weitergeschrieben werden. In einer groben Kostenschätzung bezifferte Studer die Kosten für eine Erweiterung mit Anbau auf rund 28 Millionen Euro. Für eine reine Sanierung des Bads würden 12 Millionen Euro fällig.

Zuletzt wurden im Lechtalbad in Kaufering unter anderem die Duschen saniert.

Es sei wohl für alle ein Herzensanliegen, das einzige Hallenbad im Landkreis zu erhalten, sagte Landrat Thomas Eichinger (CSU). Und in der einen oder anderen Form müsse in diesem Sinne ein Projekt auf den Weg gebracht werden. Wenn das Vorhaben weitere fünf Jahre hinten angestellt werde, „werden die Zahlen noch größer als es sie ohnehin schon sind“, fügte Eichinger zu den Kosten an.

Die Sauna drückt das Defizit der Bäder im Kreis Landsberg

Wie Bernhard Lachner, zuständiger Abteilungsleiter im Landratsamt, zu Beginn der Sitzung berichtete, beläuft sich das Gesamtdefizit der Kreis-Bäder (Lechtalbad in Kaufering, Sommerbad in Thaining, Sommerbad in Greifenberg) auf 2,86 Millionen Euro. Darauf bezog sich Markus Wasserle und sprach von „Erweiterungsplänen im defizitären Bereich“. Angesichts der finanziellen Situation des Landkreises forderte er, „auf dem Boden des Möglichen zu bleiben“ und Pläne für einen stufenweisen Ausbau vorzustellen. „Wir wollen die Infrastruktur erhalten, aber mit Augenmerk“, so Wasserle.

Bei einem Betriebsrundgang gab Andreas Röding unter anderem Einblicke in die technischen Anlagen des Bads.

Äußerst positiv liest sich das Jahresergebnis 2024 im Saunabereich (plus 616.000 Euro). Im vergangenen Jahr wurden erstmals mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. „Die Cashcow ist die Sauna“, meinte daher Peter Friedl (Grüne). „Und das in Zeiten, in denen sie an die Kapazitätsgrenzen stößt und oft proppenvoll ist. Wir sollten überlegen, ob man nicht in diesem Bereich investieren will.“ Kurt Wacker (Bayernpartei) erinnerte an die Investitionen in die Schulen im Landkreis Landsberg und den Ausbau des Klinikums zum Gesundheitscampus. Mit Blick auf die Erweiterungspläne für das Lechtalbad sagte er: „Wir müssen die Attraktivität halten, aber den großen Wurf würde ich hier gerade nicht sehen.“

Mehrere Varianten stehen im Raum

„Wir müssen den Bürgern ein bisschen was bieten“, bekräftigte hingegen Johann Drexl (CSU). Wenn es nicht mehr Kapazitäten gebe, könnten Besucher verprellt werden. Er sprach sich daher für die vorgestellten Erweiterungspläne aus – und das Vorhaben jetzt anzupacken. Auch Ulla Schäfer (FDP) befürwortete, das Konzept auf die Beine zu stellen und zu schauen, welche Zahlen letztlich herauskommen. Allein aus der Diskussion ergaben sich mehrere Varianten, in welcher Form das Lechtalbad modernisiert beziehungsweise erweitert werden könnte. Zu diesen soll es nun eine Machbarkeitsstudie geben, die den Kreisrätinnen und Kreisräten vorgestellt wird.

Im Lechtalbad in Kaufering ist eine Menge Technik verbaut.

Bei einer Erweiterung müssten auch zusätzliche Technikflächen geschaffen werden. Unter anderem um die bestehenden Technikanlagen ging es vor der Sitzung bei einem Rundgang des Naherholungs- und Bäderausschusses durch das Lechtalbad. Der stellvertretende Betriebsleiter Andreas Röding ging dabei unter anderem auf die laufende Erneuerung der Pumpen und der Schaltschränke ein.