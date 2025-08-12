Großer Umbruch bei den Handballern des TSV Landsberg

Die Handballer des TSV Landsberg sind seit einiger Zeit in der intensiven Vorbereitung auf die neue Saison in der Bezirksoberliga. Trainer Florian Pfänder, der mit seinem Co-Trainer Agim Ajeti weiter an der Seitenlinie steht, hat dieses Mal ein paar mehr Vorbereitungsspiele angesetzt. Das ist auch notwendig, es gibt einige personelle Veränderungen. Nico Putz hat seine Karriere beendet. Da Christoph Dreher zu seinem Heimatverein Schongau zurückgekehrt ist, fehlen zwei wichtige Torschützen im Rückraum. Mit Simon Grieshammer, er ist für längere Zeit im Ausland, steht ein weiterer Linkshänder nicht mehr zur Verfügung. Aus den verschiedenen Gründen sind Marco Spranger, Alexander Schwarz und Torhüter Sascha Horn nicht mehr dabei.

Da wird es verstärkt auf die Jugend ankommen. Die Nachwuchsspieler Marius Wiesenbauer Daniel Bauer, Tobi Müller und Ludwig Kreiß hatten in der vergangenen Saison schon erfolgreiche Einsätze bei den Herren, sie sind engagiert dabei. Neu dazugekommen sind der erfahrene André Pfeffer aus Bobingen, der Rückraumspieler Harun Cimpo und Wiedereinsteiger Patrick Czok.

Test gegen den Bezirksoberligisten TSV Haunstetten

Im jüngsten Testspiel traf Landsberg auf den TSV Haunstetten II aus der Bezirksoberliga Schwaben. Vier wichtige Spieler mussten ,vor allem im Rückraum, ersetzt und ein dadurch auch neuer Mittelblock in der Abwehr kreiert werden. Dass es da gegen den eingespielten, individuell durchsetzungsfähigen Gegner nicht einfach ist, war keine Überraschung. Im Angriff spielte Landsberg einen schnellen Ball, war jedoch aufgrund des Fehlens von Rückraumschützen darauf angewiesen, in ungewohnter Aufstellung mit Durchbrüchen Tore zu erzielen. Das gelang mal sehr gut, mal lief der Ball zu lange quer und es kam kein Druck auf den Gegner zustande. Wobei in Tests viel ausprobiert wird. Zur Pause führte Haunstetten mit zwei Toren.

Im zweiten Durchgang war die Abwehr stabil und Landsberg hatte einen besseren Zugriff auf die gegnerischen Angriffe, auch in wechselnden Aufstellungen. Und die Landberger Torhüter kamen auch besser ins Spiel. Im Angriff gelangen teilweise sehr schöne und erfolgreiche Aktionen. Als dann die Kräfte etwas nachließen, sank auch die Effektivität bei den Würfen. Am Ende verlor Landsberg mit 20:24. Florian Pfänder war aber gar nicht so unzufrieden. „Bei der Aufstellung passt das schon. Die Abwehr insgesamt war ganz ordentlich und im Angriff hätten wir mehr Durchschlagskraft gebraucht. Aber das wird schon, die Jungs arbeiten gut mit.“