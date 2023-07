Viel Spaß in den Sommerferien!

In Bayern und auch im Landkreis haben die Sommerferien begonnen. Einige Familien feiern das mit einer Kugel Eis in der Landsberger Innenstadt.

Mädchen und Jungs haben am Freitag den letzten Schultag vor den Sommerferien hinter sich gebracht. Für andere geht das Schulleben nach den Ferien erst so richtig los. Um die kommenden freien Tage gut anzustimmen, haben sich in Landsberg einige Familien mit ihren Kindern zu Feier des Tages ein Eis geholt. Auch als Belohnung für ein weiteres erfolgreiches Jahr an abgelegten Prüfungen und der täglichen Betreuung die Eltern selbst leisten, wenn es um ihre Kinder geht.

Familie Geirhos aus Großkitzighofen bei Igling ist dafür ebenfalls nach Schulschluss gleich in die Stadt gefahren. Die sechsjährige Marlene hatte an dem Freitag ihren letzten Tag im Kindergarten. "Ein wenig traurig ist sie schon", sagt Mutter Gerti Geirhos. Aber natürlich wäre ihre Tochter auch aufgeregt auf die neuen Dinge, die sie lernt und mit dem großen Bus mitzufahren. Marlenes Schwester Johanna ist neun Jahre alt und kommt im Herbst bereits in die vierte Klasse, für sie gehört das alles längst zum Schulalltag. Noch ein Jahr die Zeit im Kindergarten genießen, kann der jüngste der drei Kinder: David. Er ist fünf Jahre alt und kommt erst im nächsten Jahr zur Schule.

Jetzt heißt es aber erst mal: Sechs Wochen entspannen. Für die Kinder, aber auch für die Eltern. "Kein Druck mehr, die Kinder rechtzeitig zum Bus zu bringen, keine Hausaufgaben kontrolllieren", sagt Gerti Geirhos. Endlich könne man gleich nach dem Mittagessen etwas unternehmen, ausschlafen und natürlich in Urlaub fahren. (ligi)