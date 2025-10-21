Grünes Licht für zwölf altersgerechte Wohnungen in Windach

Der Gemeinderat Windach hat in seiner jüngsten Sitzung eine wichtige Entscheidung in der Bauleitplanung getroffen. Diese macht den Weg frei für den Neubau von altersgerechten Wohnungen mit zwölf Wohneinheiten. Entgegen einem früheren Beschluss wird für den Bereich in der Nußbaumstraße in Oberwindach kein Bebauungsplan aufgestellt. Stattdessen muss sich das Bauvorhaben nur in die Umgebung einfügen (Paragraf 34 Baugesetzbuch).

Das geplante Bauvorhaben befindet sich in einem Wohngebiet, das in den 1970er- und 80er-Jahren bebaut worden ist. Das Quartier ist geprägt von Einzel- und Doppelhäusern und vergleichsweise großen Grundstücken. So ist die Parzelle, um die es im aktuellen Fall geht, 1500 Quadratmeter groß. Bei der Erschließung des Wohngebiets wurde zwar ein Bebauungsplan aufgestellt, doch wurde dieser, nachdem das Gebiet bebaut war, 2002 aufgehoben.

Windachs Bauausschuss stellt sich gegen die Entscheidung aus dem Januar

Vorangegangen war der Antrag einiger Gemeinderatsmitglieder zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet östlich der Nußbaumstraße, westlich der Steinebacher Straße und nördlich des Baugebietes Oberwindach Süd II, über den im Januar 2025 positiv abgestimmt wurde. Daraufhin wurde vom Planungsverband ein Plan mit einem möglichen Umgriff skizziert. Im Juli lehnte der Bauausschuss des Ratsgremiums aber die Aufstellung eines Bebauungsplanes in Oberwindach mit knapper Mehrheit ab.

Bei dem Bauvorhaben sollen zwölf altersgerechte Wohneinheiten, aufgeteilt in zwei Gebäuden, errichtet werden. Geplant sind 16 Stellplätze, davon 12 in einer Tiefgarage. Bürgermeister Richard Michl steht dem Bauvorhaben positiv gegenüber: „Man kann auch nach Paragraf 34 nicht beliebig bauen. Die vorherrschenden Größenverhältnisse wie die Geschosszahl und die Gebäudehöhe müssen auch hier eingehalten werden“, sagte er. Dem Neubau wurde nun im Gemeinderat mit knapper Mehrheit zugestimmt und das gemeindliche Einvernehmen erteilt.