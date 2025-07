Zwischen 0 Uhr und 11.30 Uhr am Sonntag hat ein bislang unbekannter Täter in Landsberg einen Gullideckel gestohlen. Zu der Tat kam es auf Höhe einer Bäckerei in der Breslauer Straße. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 800 Euro, heißt es im Polizeibericht.

