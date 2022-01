Hagenheim: Lastwagen gerät mitten im Ort in Brand

Schwerer Einsatz für die Feuerwehr in Hagenheim: Mitten auf der Ortsdurchfahrt gerät ein Sattelzug in Brand.

Großeinsatz für die Feuerwehr in Hagenheim: Am Dienstagnachmittag ist mitten im Ort auf der Staatsstraße ein Sattelzug in Brand geraten. Die Einsatzkräfte waren mehrere Stunden vor Ort.

Wie die Polizei mitteilt, war der 48-jährige Fahrer gegen 14 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs. Plötzlich entstand nach ersten Ermittlungen aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum in Brand. Die Flammen griffen schnell auf das Führerhaus über, das letztlich komplett ausbrannte. Durch die starte Hitzeentwicklung wurden zudem zwei Häuser neben der Fahrbahn beschädigt.

Mitten in Hagenheim ist ein Sattelzug in Brand geraten. Foto: Feuerwehr Hagenheim

Die Feuerwehr konnte den Lkw ablöschen, sodass keine Gefahr für ein Übergreifen des Brandes auf die anliegenden Häuser bestand, teilt die Polizei mit. Der abgelöschte Lkw wurde schließlich durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Schaden am Lkw wird auf rund 50.000 Euro beziffert. An den beiden Häusern entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Der 48-jährige Lkw-Fahrer wurde vorsorglich zur Abklärung von Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht.

Alarmiert waren die Feuerwehren Hofstetten, Pürgen, Lengenfeld und Dießen. Letztere rückt mit einem Abrollbehälter Öl/Umwelt an, da Betriebsstoffe in einen nahe gelegenen Bach gelaufen waren. Der Einsatz ging bis in die Abendstunden. (lt)