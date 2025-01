Lkw-Fahrer weicht aus und rutscht bei Hagenheim in den Graben

Auf der Straße von Hagenheim nach Hofstetten ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr ein Lkw in den Straßengraben gerutscht. Zu dem Unfall kam es laut der Dießener Polizei, als einem 50-jährigen Lkw-Fahrer aus Augsburg am Ortsausgang Hagenheim ein Lang-Lkw mit tschechischer Zulassung entgegenkam, der etwas zu weit auf der Gegenfahrbahn fuhr. Durch die Ausweichbewegung rutschte der Augsburger Lastwagen in den Graben. Es entstand ein geringer Flurschaden und der Lkw musste durch einen lokalen Abschleppdienst geborgen werden. Der bislang unbekannte andere Lkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dießen unter der Rufnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

