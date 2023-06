Hagenheim

Unfall auf Bauernhof in Hagenheim: Mann wird schwer verletzt

Auf einem Bauernhof in Hagenheim hat sich am Freitagabend ein Unfall ereignet.

Am Freitagabend ereignet sich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Hagenheim ein Unfall. Der Verletzte wird mit einem Hubschrauber in ein Klinikum gebracht.

Auf einem Bauernhof in Hagenheim hat sich am späten Freitagabend ein Unfall ereignet. Dabei wurde ein 35-jähriger Mann schwer verletzt. Wie die Landsberger Polizei mitteilt, fuhr der Mann mit einem Hoflader gegen ein Futtersilo, so dass dieses auf den Hoflader kippte. Das Silo traf den Fahrzeugführer und verletzte diesen im Bereich des Oberkörpers und des Gesichts. Der Mann konnte noch selbst einen Notruf absetzen, musste dann aber im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht werden. An dem Fahrzeug und dem Silo entstand ein Schaden von geschätzten 10.000 Euro. (AZ) Lesen Sie dazu auch Rott Traktorfahrer flüchtet bei Rott vom Unfallort

