C-Jugend-Handballerinnen des TSV Landsberg gelingt Revanche

Einen perfekten Start ins neue Jahr feiern die C-Jugend-Handballerinnen des TSV Landsberg. Mit dem deutlichen Heimsieg klettern sie an die Tabellenspitze.

Mit einer reifen Leistung und großer mannschaftlicher Geschlossenheit holten sich die C-Jugend-Handballerinnen des TSV Landsberg den Sieg im Heimspiel gegen die SG Biessenhofen-Marktoberdorf. Im Aufeinandertreffen der beiden mit Abstand stärksten Teams der Liga sicherten sich damit die TSV-Mädchen die Tabellenführung in der übergreifenden Bezirksliga Süd-West.

Beide Teams wollten unbedingt gewinnen - zudem wollten die Gastgeberinnen die 14:26-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Entsprechend engagiert gingen beide Teams ins Spiel. Zwar gelang der SG das erste Tor, doch schon bald lagen die TSV-Mädchen in Führung (6:3/12.) und gaben diese nicht mehr ab. Bei Mannschaften zeigten eine gute Spielanlage, wobei die Gastgeberinnen durch ihr bewegliches und variantenreicheres Angriffsspiel Vorteile hatten. In der, in der Altersklasse verbindlichen, offensiven Abwehr musste viel gearbeitet werden, das gelang den Landsbergerinnen besser, die zur Pause 11:8 führten.

Landsbergs Handballerinnen steigern sich nach der Pause

Nach dem Wechsel steigerten sich die TSV-Mädchen noch mal. Mit guter Wurfausbeute und einer aufmerksamen Abwehr bauten sie den Vorsprung aus (16:10/30.). Die Mädchen spielten mit Freunde und Engagement, hatten aber auch das Auge für die Mitspielerin. Ein guter Rückhalt im Tor war Nina Holtmann, die eigentlich bei der D-Jugend spielt. Beeindruckend war auch die geringe Fehlerquote der Landsbergerinnen, egal wer auf dem Platz stand und alle durften mal. So durften sich die Gastgeberinnen am Ende über einen deutlichen 24:18-Erfolg freuen. Das Trainergespann Marcus Altmann und Arnulf Erdt war dann auch richtig erleichtert und vor allem zufrieden: „Das war ein richtig guter Auftakt im neuen Jahr, das haben die Mädchen super gemacht.“ (AZ)

TSV: Nina Holzmann, Carolina Widmann, (1), Sofia Chemova, Sarah-Marie Müller, Louisa Kieling, Marie Keppler, Julia Erdt (7), Klara Erdt (1), Hannah Salis (4), Maxima Laps (1), Julie Masarova (4), Keira Buschendorf (3), Linnea Müller, Sophia Brummer (3/1).