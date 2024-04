Die Teams des TSV Landsberg gehen diesmal leer aus

In der Handball-Bezirksoberliga unterliegen die Damen und Herren des TSV. Bei den Damen gibt es für die neue Saison eine einschneidende Veränderung.

Sowohl die Herren als auch die Damen des TSV Landsberg traten in der Handball-Bezirksoberliga in Waltenhofen an. Und keines der Teams konnte am Ende jubeln. Während die Partie der Herren die gesamte Saison widerspiegelte, war es für die Damen ein ärgerliches Saisonende - und ein Abschiedsspiel.

Damen Landsbergs Trainer Julian Beinlich konnte aufgrund eines Schiedsrichtereinsatzes nicht coachen, doch die TSV-Damen müssen auf ihn auch in der neuen Saison verzichten. Beinlich möchte seinen Schwerpunkt auf seine Tätigkeit als Schiedsrichter legen, deshalb einigten sich Abteilung und Coach einvernehmlich, die Zusammenarbeit zu beenden, teilt die Abteilung mit.

Kurze Schwächephase ist am Ende entscheidend

Jörg Friedrich und Michael Juchem coachten stattdessen die TSV-Damen in Waltenhofen. Für beide Teams ging es nur noch um Platz fünf oder sechs. Die TSV-Damen hielten eigentlich gut mit, doch sechs schwache Minuten sorgten am Ende für die 23:28-Niederlage. Es dauerte, bis die Landsbergerinnen ins Spiel kamen (3:7/0.), auch da sie sich zu viele technische Fehler erlaubten. Mit einem besseren Rückzugsverhalten hätten die TSV-Damen einige Gegentreffer verhindern können. Trotzdem kämpften sie sich wieder ran und glichen aus (11:11/26.). Doch bis zur Pause hatte Waltenhofen erneut drei Tore draufgepackt (11:14/30.).

Sicher kein spielentscheidender Rückstand, aber zu Beginn der zweiten Halbzeit erlaubten sich die Landsbergerinnen eine nicht so recht erklärliche Schwächephase - die Gastgeberinnen zogen mit einem 6:0-Lauf 20:11 (35.) weg. Aber so schnell gaben sich die TSV-Damen nicht auf. Nach einer Auszeit fingen sie sich und kamen wieder auf 17:23 ran (47.). Das Spiel zu drehen gelang aber nicht mehr. Damit beenden die Landsbergerinnen die Saison auf dem 6. Tabellenplatz.

TSV: Nadja Marx, Jule Kunstmann, Nicole Seidler, Valerie Praßler (1), Marina Hereth (6/2), Manuela Friedrich, Franziska Kemeny (2), Johanna Juchem, Simone Rank, Stella Makella, Gabi Cistelecan (1), Tanja Kerler (2), Annelie Aßner, Jessica Fugatt (11/3).

Herren Die Landsberger versuchten alles, zeigten Einsatz und Moral, aber am Schluss gab es doch eine unglückliche 31:32-Niederlage beim TV Waltenhofen. Es war das vorletzte Spiel in der Bezirksoberliga und ein, zwei Punkte hätte man schon gerne aus dem Allgäu mitgenommen. Fynn Meier erzielte auch gleich die Landsberger Führung, doch nach dem 3:1 (5.) kamen die Gastgeber besser ins Spiel. Es entwickelte sich eine hochklassige Partie, in der sich kein Team mehr als zwei Tore absetzen konnte. Mal waren die Gastgeber vorne (4:5/10.) dann wieder Landsberg (13:12/23.). Es blieb eine Partie auf Augenhöhe und zur Pause lag Landsberg 15:16 zurück.

Zwei Minuten vor Schluss ist Landsberg in Führung

Das war im zweiten Durchgang schnell ausgeglichen. Es ging weiter zügig hin und her, drei Tore in einer Minute waren keine Seltenheit. Eine erneute Landsberger Führung (24:23/44.) drehte Waltenhofen in ein 27:25 (47.). Doch zwei Minuten vor Schluss lag wieder Landsberg vorne (31:30), nun wollte aber kein weiteres Tor gelingen, die Gastgeber drehten das Spiel und setzten sich knapp durch. „Schon etwas bitter, aber das Ergebnis ist irgendwie symptomatisch für die Saison“, so Trainer Florian Pfänder. „Wir können spielerisch mithalten, zeigen immer wirklich gute Leistungen, aber wenn es in die entscheidenden Phasen geht, fehlt uns die Tiefe im Kader. Die Jungs haben wirklich alles gegeben, das ‚Glück des Tüchtigen‘ fehlte uns diesmal“. (AZ)

TSV: Dominik Keller, Leon von Hayek, Louis Weigel, Janno Piper, Nikolai Putz (3), Christian Eisen (1), Nico Jorasch (5), Fynn Meier (6), Lukas Spieß (1/1), Andreas Lepper (3), Gatto Piepenburg (1), Marco Spranger, Kai Roth (11/2), Robin Ontl.