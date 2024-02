Für die Handball-Herren des TSV Landsberg ist ein Sieg Pflicht

Nach der Faschingspause geht es für die Handball-Teams des TSV Landsberg in der Bezirksoberliga um wichtige Punkte. Die Damen und Herren sind auswärts gefragt.

Nach der Faschingspause - der Handballerball ist schon wieder Geschichte - geht es für die Handball-Teams des TSV Landsberg in der Saison weiter, für die meisten Mannschaften steht ein Auswärtsspiel an.

Die Herren bestreiten in der Bezirksoberliga am Sonntagabend, ab 18.30 Uhr, das Nachholspiel beim TuS Fürstenfeldbruck II. Die Gastgeber stehen mit zwei Zählern abgeschlagen am Tabellenende. Bisher konnten sie nur gegen den TSV Herrsching II punkten. Die Landsberger gehen also vom Papier her als Favorit in die Partie - und brauchen die Punkte auch für den Klassenerhalt. Aber auch solche Spiele müssen erst mal gewonnen werden und ein Gegner, bei dem es vermeintlich um nichts mehr geht, kann auch für Überraschungen sorgen. Hinzu kommt, dass die Brucker A-Jugend schon am Samstag spielt und somit als Verstärkungen zur Verfügung steht. Bei den Landsbergern hat sich die personelle Situation noch nicht grundlegend verbessert. Das „Lazarett“ ist immer noch gut gefüllt. Es wird also kein Selbstläufer.

Die Handball-Damen des TSV Landsberg müssen stabiler spielen

Bereits ab 14 Uhr laufen die Landsberger Handballerinnen beim TSV Gilching auf. Nach zwei Niederlagen sind die Landsbergerinnen auf den drittletzten Platz abgerutscht und könnten Auswärtspunkte richtig gut gebrauchen. Zuletzt hatten die TSV-Damen immer wieder gute Leistungen gezeigt, aber eben nicht über 60 Minuten. Wenn sie wieder zur Stabilität über das ganze Spiel zurückfinden, ist alles drin. Das haben die Landsbergerinnen auch schon bewiesen. Es wird aber sicher nicht einfach. Gilching steht im oberen Mittelfeld und konnte nach drei Niederlagen im letzten Spiel in Eichenau wieder punkten.

Am Samstag spielt die D-Jugend in Waltenhofen. Dort treffen auch ab 16 Uhr die Herren II auf die Zweite des TV Waltenhofen. Nur die D-Mädchen spielen zu Hause. Am Samstag treffen sie in der Hipper-Halle auf den HCD Gröbenzell (9.30 Uhr) und die SG SC Gaißach/TV Bad Tölz (10.30 Uhr). (AZ)