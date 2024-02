Handballer des TSV Landsberg unterliegen erneut in der Bezirksoberliga

Stark ersatzgeschwächt gibt es für die Handballer des TSV Landsberg eine weitere Niederlage. In der Tabelle wird es für das Team nun langsam eng.

An der schwierigen Personalsituation hat sich bei den Handballern des TSV Landsberg kurzfristig wenig geändert. Nach wie vor fehlen Schlüsselspieler im Rückraum, damit war die Niederlage bei der HSG Isar-Loisach nicht zu vermeiden. In der Tabelle der Bezirksoberliga rutschen die Landsberger auf Platz neun ab.

Aufgrund der Personalsituation verlief das Spiel in Wolfratshausen ähnlich wie schon am Donnerstag bei der HSG Gröbenzell-Olching. Die Spieler, die auflaufen konnten, hängten sich rein und hielten eine Halbzeit lang gut mit. Doch zum Ende hin mussten die Landsberger wieder zu viele Gegentore hinnehmen. Fynn Meier hat es beim Spiel bei der HSG Isar-Loisach versucht, konnte jedoch nur ein paar Minuten spielen. Das reichte zwar für zwei Tore, aber dann war es für ihn schon wieder zu Ende.

Landsberg fehlen die Wechselmöglichkeiten

In der ersten Phase des Spiels waren die Landsberger durchaus auf Augenhöhe. Ein anfänglicher Rückstand wurde bald ausgeglichen (4:4/8.). Dann hatte der TSV sogar eine Weile den Vorteil auf seiner Seite (11:9/17.). Großen Anteil daran hatte Kai Roth mit allein acht Toren in der ersten Hälfte. Zur Pause hin drehte die HSG wieder das Spiel, aber Landsberg blieb dran (13:14/24.). Gewechselt wurde mit einem 14:17-Rückstand. Nichts, was normalerweise nicht aufholbar gewesen wäre. Zunächst hielten die TSVler den Abstand auch noch (23:19/39.). Aber mit den eingeschränkten Wechselmöglichkeiten wurde es immer schwieriger mitzuhalten und so fiel die 28:38-Niederlage deutlich aus. "Gekämpft haben alle, aber mit unserem aktuellen Kader können wir zentrale Ausfälle, die wir zurzeit haben, einfach nicht kompensieren. Da müssen wir jetzt durch und auf baldige Besserung hoffen,“ beurteilte Trainer Florian Pfänder die Situation nach dem Spiel. (AZ)

TSV: Dominik Keller, Leon von Hayek, Louis Weigel (3), Janno Piper (2), Nikolai Putz (4/1), Christian Eisen (1), Nico Jorasch, Fynn Meier (2), Kai Roth (11/4), Robin Ontl (3), Marco Spranger, Lukas Spieß (1), Gatto Piepenburg (1).