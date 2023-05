Mann stirbt beim Rasenmähen auf dem Sportplatz

Beim Mähen auf einem Sportplatz kommt ein 66-jähriger Mann in Hattenhofen ums Leben. Wie es dazu kommen konnte, untersucht die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck.

Auf dem Sportplatz in Hattenhofen (Kreis Fürstenfeldbruck) ist es am Samstag bei Mäharbeiten zu einem tödlichen Unfall gekommen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck führt die Ermittlungen, berichtete das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Sonntagmorgen.

Zum Hergang heißt es, ein 66-jähriger Mann mähte am Samstagnachmittag den Rasen des Sportplatzes in Hattenhofen. Dazu benutzte er einen sogenannten Aufsitzrasenmäher. Am Sonntagvormittag wurde der umgestürzte Rasenmäher im an das Sportgelände angrenzenden Bachlauf entdeckt. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt unter der Maschine ebenfalls zum Teil im Wasser. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Die Ermittlungen zu den Todesumständen führt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck. Eine Obduktion des Leichnams ist vorgesehen. Es ergaben sich bisher keine Hinweise auf Fremdbeteiligung oder Suizid. (AZ)

Lesen Sie dazu auch