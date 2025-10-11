Landkreis will Publikumspreis „Hauptstadt des Fairen Handels“ gewinnen

In Landkreis Landsberg engagieren sich Ehrenamtliche, Kommunalpolitik und Verwaltungsmitarbeitende für die Stärkung des fairen Handels und der fairen Beschaffung – und haben jetzt die Chance, für dieses Engagement den Publikumspreis im Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“ zu gewinnen. Seit 2003 werden Städte, Gemeinden und mittlerweile auch Landkreise ausgezeichnet, die beim Einkauf von Produkten für die Kommune auf faire und nachhaltige Handelsbedingungen achten, Vereine und Unternehmen vor Ort in ihrem Einsatz für den fairen Handel unterstützen oder sich mit Bildungsarbeit für ein faires weltweites Handelssystem engagieren und damit globale Verantwortung übernehmen.

Schoko-Cashews aus Tansania werden in der Region Landsberg verkauft

Der Landkreis Landsberg engagiert sich für den fairen Handel von Cashews aus dem Partnerlandkreis Newala, in Tansania. Im März 2024 brachte der Landkreis zusammen mit dem Start-Up Korosho ein neues Produkt heraus: Fair angebaute Cashews aus Newala mit Zartbitterschokolade überzogen. Verkauft werden die Schoko-Cashews in Märkten und Läden in der Region. Durch den direkten Cashew-Handel und die Verarbeitung vor Ort können in Newala Arbeitsplätze geschaffen, den Anbauerinnen und Anbauern faire Preise gezahlt und somit zu besseren Lebensbedingungen beigetragen werden. Zusätzlich kommen zehn Cent pro Packungen Schulen im Distrikt Newala zugute. Bisher wurden rund 8000 Packungen verkauft. Ziel ist es auch, das Bewusstsein für faire Beschaffung auch in der lokalen Bevölkerung zu erhöhen.

Jetzt hat der Landkreis Landsberg die Chance, den Publikumspreis in Höhe von 10.000 Euro zu gewinnen. Jede Stimme zählt, unabhängig von der Größe der Kommune. Denn bei der Auswertung wird die Einwohnerzahl berücksichtigt. Das Preisgeld fließt direkt in neue Projekte rund um den fairen Handel vor Ort. (AZ)

Abstimmen kann man bis zum 23. Oktober unter https://survey.lamapoll.de/Publikumspreis-Haupstadt-des-Fairen-Handels-2025