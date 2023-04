Theaterverein Hausen führt Lustspiel auf

Im Stück "Die Herzenskur" des Theatervereins Hausen erhält ein trübsinniger Großbauer eine Liebeskur.

Der Theaterverein Hausen führt heuer das Lustspiel "Die Herzenskur" von Peter Jehl auf. Gespielt wird im Landgasthof Hief-Schmal. An einem schönen Ort in Oberbayern in den 50er-Jahren hat es sich zugetragen, dass Martin, ein Großbauer in der Einöd, sich durch sehr missliche Umstände, wie einer nicht harmonischen Ehe und dem frühen Tod seiner Frau, zu einem trübsinnigen und eigensinnigen Menschen entwickelt hat. Wegen einer längeren Krankheit des kinderlos gebliebenen Bauern haben seine Schwester, die Zenz, und deren Stiefsohn es auf seinen prächtigen und schuldenfreien Hof abgesehen. Der Barthl möchte dem Einödbauern aus seiner verfahrenen Lage helfen und lässt sich einiges einfallen. Er beschließt, dem Einödbauern eine Herzenskur zu verabreichen. Nun nimmt das Schicksal seinen Lauf.

Gespielt wird am 5. Mai ab 19.30, 6. Mai ab 14 Uhr (Vorstellung für Kinder und Senioren mit Kaffee und Kuchen), 6. Mai ab 19.30 Uhr, 7. Mai ab 19 Uhr, 12. Mai ab 19.30 Uhr, 13. Mai ab 19.30 Uhr und am 14. Mai ab 19 Uhr. Reservierungen werden unter der Telefonnummer 0157/34272098 zwischen 10 und 12 Uhr sowie 18 und 20 Uhr entgegengenommen. Weitere Infos unter www.hausen-theater.de. (AZ)