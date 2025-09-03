Icon Menü
Hausfriedensbruch in einem Verbrauchermarkt

Kaufering

Ein Mann sorgt in einem Geschäft für Aufregung, indem er Kunden anpöbelt und trotz mehrfacher Aufforderungen nicht gehen will.
    Polizeikräfte sprachen einem Mann in einem Kauferinger Verbrauchermarkt einen Platzverweis aus.
    Polizeikräfte sprachen einem Mann in einem Kauferinger Verbrauchermarkt einen Platzverweis aus. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

    Die Polizeiinspektion Landsberg berichtet von einem Hausfriedensbruch in einem Geschäft in Kaufering. Am Dienstag, 2. September, pöbelte demnach ein amtsbekannter 45-Jähriger mehrere Kunden eines Verbrauchermarktes in der Kolpingstraße in Kaufering an. Die Filialleitung und der Ladendetektiv forderten den Mann mehrfach erfolglos auf, zu gehen, was er nicht befolgte.

    Die zur Hilfe entsandte Streife der PI Landsberg sprach dem Herrn schließlich einen Platzverweis aus, welchem er schließlich nachkam. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs werde eingeleitet, heißt es im Polizeibericht. (AZ)

