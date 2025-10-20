Haushaltsberatungen: Die Mitglieder des Kreistags stehen vor einem Balanceakt

Mit 10 Millionen Euro mehr wird die Bezirksumlage den Landkreis Landsberg im kommenden Jahr belasten. Und das in Zeiten einer finanziell ohnehin schwierigen Lage. Im Kreistag und in den Ausschüssen dürfte also bei den bevorstehenden Haushaltsberatungen erneut viel und kontrovers diskutiert werden. Dabei die freiwilligen Leistungen unter die Lupe zu nehmen, ist grundsätzlich der richtige Schritt.

Der Landkreis Landsberg bekommt immer mehr Aufgaben übertragen, hohe Personal- und Sozialkosten schlagen zu Buche. Zudem fließt viel Geld in Großprojekte wie die Modernisierung des Klinikums oder die Sanierung von Schulen. Immer wieder rücken deshalb die freiwilligen Leistungen in den Fokus. Über diese, wie von der Bayernpartei gefordert, im Rahmen der Haushaltsberatungen im Einzelnen abzustimmen, ist allein aus Zeitgründen nicht möglich. Zudem wäre es das falsche Signal, beispielsweise im Bereich der Kreis-Bäder oder der -Seniorenheime den Rotstift anzusetzen.

Es liegt also an den Fraktionen im Kreistag, die von der Kämmerei ausgehändigte Liste zu durchforsten und einzelne Ansätze zur Diskussion zu stellen. Debattiert werden dürfte außerdem erneut über den Hebesatz der Kreisumlage. Denn die Gemeinden sind zum Teil aus finanzieller Sicht ebenfalls nicht auf Rosen gebettet. Alle Interessen unter einen Hut zu bekommen, wird nicht einfach – die Mitglieder des Kreistags stehen vor einem Balanceakt.