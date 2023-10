Alkohol am Steuer: Mann kracht mit seinem Wagen in geparktes Auto

Ein 40-Jähriger kracht mit seinem Auto in Hechenwang in einen geparkten Pkw. Bald darauf ist klar, warum es zu dem Unfall gekommen ist.

Am Samstag gegen 18.30 Uhr hat ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg einen Unfall in Hechenwang verursacht. Nach Polizeiangaben kollidierte er mit einem am Straßenrand geparkten Auto, als er mit seinem Pkw auf der Dorfstraße unterwegs war. Beim Rangieren nach dem Zusammenstoß fuhr der 40-Jährige noch in einen Gartenzaun.

Die Polizeibeamten stellten beim Unfallfahrer einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille fest und stellten den Führerschein sicher. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, so die Polizei. (AZ)

