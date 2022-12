Betrunkener baut Unfall und schläft im Auto ein

Nach einer Weihnachtsfeier setzt sich ein junger Mann betrunken ans Steuer. In Hechenwang kommt sein Auto von der Straße ab.

Wegen Trunkenheit am Steuer, Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht muss sich ein junger Autofahrer aus Weil verantworten. Er hatte am Donnerstagabend in Hechenwang einen Unfall verursacht.

Laut Polizei fuhr der 21-Jährige mit seinem Wagen von einer Weihnachtsfeier weg. Da er dort vermutlich zu viel Alkohol getrunken hatte, kam er in Hechenwang mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baumstumpf. Obwohl sein Auto schwer beschädigt war, setzte der junge Mann seine Fahrt fort. Doch er hinterließ deutliche Spuren, meldet die Polizei.

Mehrere Tausend Euro Sachschaden

Die Beamten trafen den 21-Jährigen schlafend in seinem Pkw an. Eine Blutentnahme ergab rund zwei Promille. Nun muss sich der junge Mann einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht stellen. Seinen Führerschein ist er für einige Zeit los. Laut Polizei entstanden mehrere Tausend Euro Sachschaden. Die Ermittlung der genauen Schadenshöhe nimmt noch einige Zeit in Anspruch. (AZ)

