Hechenwang

13:07 Uhr

Vor 200 Jahren: Ein verheerender Brand zerstört Hechenwang

So wie auf dieser Fahne sah es vor dem verheerenden Brand rund um die Kirche St. Martin in Hechendorf aus.

Plus 17 Häuser zählt Hechenwang als vor 200 Jahren auf dem Hof des Veitbauern ein Feuer ausbricht. Nur fünf Anwesen bleiben verschont. Welchem Umstand der Ort sein heutiges Aussehen verdankt.

Von Gerhard Heininger und Manfred Stagl

Im Jahr 1822 hatte Hechenwang laut einer Beschreibung des Bistums Augsburg rund 80 Einwohner. Es handelte sich um ein sogenanntes „Haufendorf“, die Häuser gruppierten sich rund um die Dorfkirche St. Martin. Insgesamt umfasste Hechenwang inklusive der Kirche 17 Häuser. Ortsvorsteher beziehungsweise Bürgermeister war 1822 der aus Hausnummer 13 stammende Michael Bader. Über das kleine Dorf brach an einem Samstag, 9. März 1822, eine verheerende Brandkatastrophe herein. Was damals geschah:

