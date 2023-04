Hechenwang: Firma Fichtl steigt in mehrgeschossigen Holzbau ein

Die Firma Fichtl aus Hechenwang kooperiert mit fünf Partnerunternehmen und zwei Planungsbüros: Die Group Holzbau ist ein Komplettanbieter für mehrgeschossigen Holzbau.

Ende März hat sich in Köln die Group Holzbau gegründet. Dabei handelt es sich um einen Verbund von zwei Planungsbüros und sechs Holzbauunternehmen. Unter diesen ist auch die Hechenwanger Firma Holzbau Fichtl. Anspruch dieser Unternehmen sei, in naher Zukunft eine führende Rolle im mehrgeschossigen Holzbau einzunehmen, heißt es in einer Mitteilung.

Auf der Bau 2023 in München, der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme, präsentiert sich die Group Holzbau vom 17. bis zum 22. April erstmals einer breiteren Öffentlichkeit. Durch den Zusammenschluss entstehe ein Komplettanbieter für mehrgeschossige Großprojekte aus Holz. Die Group Holzbau besitze rund 25.000 Quadratmeter Produktionsfläche und über 300 Mitarbeiter.

Holzbau ist große Hilfe beim Klimaschutz

Für das Erreichen der Klimaziele spiele der Holzbau im deutschen Bausektor eine entscheidende Rolle. „Wir möchten die Zukunft des Bauens aktiv mitgestalten und eine führende Rolle bei der Weiterentwicklung des urbanen Holzbaus einnehmen“, sagt Gerd Prause von der Group Holzbau und ergänzt: „In diesem Sinne sind wir ein Teil der Lösung für die anstehenden Bauaufgaben der Zukunft. Denn der Holzbau ist nicht nur klimafreundlich und nachhaltig, er kann auch in einem hohen Tempo wirtschaftlich umgesetzt werden.“ (AZ)

