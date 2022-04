Hechenwang

17:04 Uhr

Hechenwang: Pflanzentaufe mit Champagner

Plus Der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kießling ist Pate der bayerischen Pflanze des Jahres 2022. "Sunny Sisters" ist der Name der aus Südafrika stammenden Gerbera.

Von Frauke Vangierdegom

Wenn ein bayerischer Bundestagsabgeordneter einen Termin mit den „Sunny Sisters“ hat und diesen mit Champagner begießt, muss das etwas Besonderes sein. So geschehen bei der Taufe der „Bayerischen Pflanze des Jahres“ in der Gärtnerei von Siegfried Dumbsky in Hechenwang.

