Heizt Hechenwang bald mit Hackschnitzeln?

Plus Hechenwang könnte ein Nahwärmenetz bekommen. Der Windacher Gemeinderat diskutiert das weitere Vorgehen.

Um die Wirtschaftlichkeit für den Ausbau eines Nahwärmenetzes in Hechenwang zu überprüfen, holten sich die Gemeindewerke Windach fachliche Unterstützung von der Firma "Enerpipe" aus Hilpoltstein. Diese kam zu dem Ergebnis, dass die Gemeinde mit einem Investitionsvolumen von rund 1,6 Millionen Euro netto rechnen müsse, falls es zu einem Ausbau des Nahwärmenetzes kommt. Der Bund übernehme davon 40 Prozent der förderfähigen Kosten, das sind rund 600.000 Euro netto. Der Gemeinderat fasste dazu in seiner jüngsten Sitzung eine Grundsatzentscheidung.