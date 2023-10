Hechenwang

07:00 Uhr

Holzbaufirma in Hechenwang will sich weiter vergrößern

Die Holzbaufirma Fichtl will am südöstlichen Ortsrand von Hechenwang eine mehr als 120 Meter lange Fertigungshalle errichten.

Plus Die Firma Holzbau Fichtl präsentiert Erweiterungspläne im Windacher Gemeinderat. Wie die Gemeinde die Entwicklung an der Ostseite von Hechenwang steuern will.

Die Erweiterungspläne der Holzbaufirma Fichtl in Hechenwang haben sich in den vergangenen Monaten konkretisiert. Nachdem der Windacher Gemeinderat bereits vor knapp eineinhalb Jahren beschlossen hatte, dafür einen Bebauungsplan mit der Bezeichnung „Hechenwang-Ost“ aufzustellen, wurde jetzt dafür der Vorentwurf präsentiert.

Auslöser hierfür war die geplante Erweiterung der Firma Fichtl. Ein Teilbereich des Bebauungsplans soll als vorhabenbezogen für die Fichtl GmbH aufgestellt werden. Den derzeitigen Planungsstand des Betriebs stellte die Architektin Kathrin Schnell in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Im Mittelpunkt der Erweiterung stehen die Errichtung einer L-förmigen Fertigungshalle mit angrenzendem Büro (122,5 mal 26 mal 16 Meter) an der Südostseite von Hechenwang. Wie die Architektin erklärte, wird das Gebäude als Holzbau mit begrüntem flachen Satteldach und mit einer PV-Anlage ausgeführt werden. Als Effizienzhaus 40 soll es den bestmöglichen Energiestandard erreichen. „Der Neubau präsentiert sich sehr repräsentativ, zum einen durch die Lage am Ortsrand, zum anderen visuell durch die Architektur“, versicherte die Architektin. Die Firma hoffe, dass bis 2024 ein Bauantrag gestellt werden kann und eine baldige Baugenehmigung folgt.

