Mit diesen Pflanzen zieht der Frühling auf dem Friedhof ein

Für viele Menschen ist das Grab ein Ort der Erinnerung an liebe Menschen. Es schön entsprechend der Jahreszeit zu bepflanzen, gehört zur Tradition. Welche Pflanzen sich im Frühjahr dafür eignen.

Kaum zeigt sich das Wetter von seiner frühlingshaften Seite, zieht es viele Menschen auf den Friedhof, um mit der Grabpflege zu beginnen. Die Herbstbepflanzung erscheint trist und nicht mehr passend angesichts der bunten Farbenpracht, die sich in den Gärtnereien in unserem Landkreis auftut, und sie ist auch oft nicht mehr ansehnlich. Gärtnermeister Siegfried Dumbsky von der Gärtnerei Dumbsky in Hechenwang beschäftigt ein Team von rund sechs Gärtnern, das die Grabpflege in den umliegenden Orten ausführt.

Frost schadet den Pflanzen mehr als Schnee

Die Arbeiten starten meist Mitte März, denn viele Frühlingsblüher vertragen durchaus etwas Kälte. Allerdings sollte man Frostperioden noch abwarten und insbesondere auf Nachtfröste achten, diese richteten mehr Schaden an als Schnee, weiß der Gärtner. In seiner Gärtnerei hat er zwischen den Gewächshäusern, in denen jetzt Stiefmütterchen in allen Farben leuchten, zwei Schaugräber angelegt. Eines kunterbunt wie ein Osternest. Das andere folgt einem Farbkonzept und spielt mit Weiß- und Rottönen.

Ein wenig Vorplanung schadet also nicht beim Einkauf der Grabpflanzen, zumal die Auswahl riesig ist. Neben der Farbkombination und der Kälteverträglichkeit kann noch ein weiterer Aspekt beachtet werden: Manche Frühblüher wie Bergenie und Goldlack bieten Insekten Nahrung, was in der blütenarmen Zeit im März besonders wichtig für diese ist. Das ist der Gärtnerei Dumbsky ein besonderes Anliegen. Pünktlich zum Frühlingsbeginn am 20. März hat der Betrieb vom Umweltministerium die Blühpakt-Plakette „Bei uns gibt es heimische Pflanzen für Insekten!“ für Gärtnereien erhalten.

Zwiebelpflanzen können ab Mitte März gesetzt werden

Bereits ab Mitte März können Zwiebelblüher wie Osterglocken, Hyazinthen und Tulpen gesetzt werden. Bellis eignen sich und ebenso Stiefmütterchen und das Staudenalpenveilchen. Gärtnerin Marie Heggl, zuständig für die Koordination bei der Grabpflege, mag die rosa Grasnelke besonders gern, denn sie blüht bis zum Sommer. „Auch Posterphlox kann als Bodendecker gepflanzt werden, er fängt bald an zu blühen“, empfiehlt sie. Ein weiterer Bodendecker, ideal, um Unkraut abzuhalten, ist das weiß blühende Alpenschaumkraut, das gut zu Nelken passt. Zart wie Schleierkraut kommt das weniger bekannte Mannsschild daher, das sogar winterhart ist. Während manche Pflanzen mit ihren Blüten bestechen, sind es bei anderen die Blätter, so hat die Hebe eine interessante Rot-Grün-Färbung und das Silberblatt bringt dezente Ruhe in den Farbenwirbel.

Icon Vergrößern Auch die Gärtnerei Dumbsky gibt anhand von Mustergräbern Anregungen für die Bepflanzung von Gräbern. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Auch die Gärtnerei Dumbsky gibt anhand von Mustergräbern Anregungen für die Bepflanzung von Gräbern. Foto: Thorsten Jordan

Wer ein großes Grab zu pflegen hat, greift oft zu einer Kombination aus Bodendeckern und immergrünen Arten wie Ilex oder Koniferen und einem Pflanzbereich mit nach Jahreszeit wechselnder Bepflanzung. „Dabei ist es wichtig, bei den immergrünen Pflanzen langsam wachsende Arten zu wählen“, sagt Dumbsky. Ilex hat zudem den Vorteil, dass er einen Rückschnitt gut verträgt – anders als Koniferen.

Auch für das „letzte Gärtlein“ ist der Boden entscheidend

Entscheidend für ein üppig blühendes „letztes Gärtlein“ ist die Bodenvorbereitung. „Frische Erde ist nur notwendig, wenn Erde fehlt“, so Dumbsky. Muss Erde ergänzt werden, sollte die frische mit der alten im Beet gut durchmischt werden. Inzwischen gibt es torffreie Erde, allerdings muss sich das Auge bei der Verwendung auf dem Grab erst daran gewöhnen, denn sie ist fasriger. Alte Pflanzen, Unkraut und eingewachsene Wurzeln entfernen, die Erde mit dem Kreil auflockern – und schon kann mit dem Einpflanzen der Frühlingsblüher begonnen werden.

Dünger benötigen diese nicht, sagt der Gärtnermeister. Die Sommerbepflanzung, die dann ab Pfingsten folgt, dagegen schon. „Zum Düngen sollte nur organischer Dünger verwendet werden“, empfiehlt Dumbsky, der für die Sommerbepflanzung auf Terrapreta-Erde setzt. Diese enthält Pflanzenkohle und kann dadurch Wasser besser speichern. So spart man sich manchen Gießgang.