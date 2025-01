Nahwärme-Gegner übersprüht Werbebanner in Hechenwang

Mit drei großen Transparenten wollte die Gemeinde Windach für die in Hechenwang geplante Nahwärmeversorgung werben. Nach Weihnachten wurden sie gut sichtbar an den Straßen aufgestellt, aber schon nach wenigen Tagen wieder abgeräumt. Inzwischen hatte jemand mit roter und schwarzer Farbe eine weitere Botschaft auf den Transparenten angebracht. „Nein zur Nahwärme“ steht darauf zu lesen, ebenso, dass der Betreiber sich selbst nicht an das Nahwärmenetz anschließen will. Was hat das zu bedeuten?

