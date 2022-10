Heimatcheck – der große Überblick über den Landkreis Landsberg

Über 2300 Menschen haben sich am Heimat-Check beteiligt und ihre Heimatgemeinde bewertet. So sieht das Stimmungsbild für den Landkreis Landsberg aus.

Der große Heimat-Check unserer Zeitung für die Region Landsberg ist da. Die Ergebnisse im Schnelldurchlauf: Die Menschen leben gerne in der Region zwischen Lech und Ammersee. Die Lebensqualität ist hoch, man fühlt sich sicher und der Zusammenhalt ist durch eine Vielzahl an Vereinen häufig groß. In der Infrastruktur und beim bezahlbaren Wohnraum sehen viele Landkreisbürger und Landkreisbürgerinnen dagegen große Probleme.

Rund 2300 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus der Region beteiligten sich an der Online-Befragung und gaben Auskunft darüber, was ihnen an ihrer Heimat gefällt und wo sie noch Nachholbedarf sehen. Unter dem Strich haben die Teilnehmenden der Region Landsberg in 14 Kategorien auf einer Skala von eins (negativste Bewertung) bis zehn eine Gesamtbewertung von 5,7 Punkten vergeben.

Der Immobilienmarkt sorgt die Menschen im Landkreis Landsberg

Die Bewertungen innerhalb der Gemeinden sind dabei sehr unterschiedlich. Zwölf der 31 Gemeinden schneiden überdurchschnittlich ab. Kinsau und Prittriching liegen vorne, die Gemeinden Schwifting und Scheuring im Gesamtranking auf den letzten beiden Plätzen.

Die Kategorie Sauberkeit wurde mit 8,1 Punkten in der gesamten Region am besten bewertet. Auch positiv hervorzuheben sind die Lebensqualität (7,7), das Vereinsleben (7,4) und die Sicherheit im Kreis Landsberg. Mit größtem Optimierungspotenzial liegen der Immobilienmarkt und der ÖPNV am Ende des Rankings.

Unter den Teilnehmenden sind die Frauen mit 54 Prozent leicht in der Überzahl. Gut 79 Prozent der „Heimat-Checkerinnen und -Checker“ sind verheiratet oder in einer festen Beziehung, fast die Hälfte entstammt der Altersgruppe der 46- bis 64-Jährigen. Ebenfalls in der Umfrage stark repräsentiert: die 32- bis 45-Jährigen und die Generation im Rentenalter.

Die stetig steigenden Immobilienpreise in der Metropolregion München machen sich auch im Heimat-Check bemerkbar. Die Kategorie Immobilienmarkt und die hierzu gestellten Fragen „Wie bewerten Sie das Wohnungsangebot in Ihrem Wohnort?“ und „Wie bewerten Sie die Höhe der Mieten und der Kaufpreise?“ wurden am zweitschlechtesten, mit 4,6 von zehn Punkten, bewertet. Hurlach liegt relativ gut bewertet mit 6,1 Punkten an erster Stelle. Bereits ab Platz 13 liegen die Städte und Gemeinden unter dem Landkreis-Durchschnitt. Viel Verbesserungspotenzial haben vor allem die Ammersee-Gemeinden, die in der Kategorie Immobilienmarkt die letzten Ränge belegen. So schreibt etwa eine Person aus Schondorf in das Freitextfeld, dass das Leben am Ammersee zum Luxus werde. Eine weitere Person schreibt, Utting sei „ein Ort zum Wohnen, da die Vielfalt der Natur fantastisch ist. Aber für Alleinerziehende sind die Wohnungen überteuert“.

Heimat-Check ist ein Stimmungsbild für den Landkreis Landsberg

Nur die Fragen zur Zufriedenheit über den öffentlichen Nahverkehr, zur Anbindung und Taktung des ÖPNV, wurden für die Region noch schlechter bewertet, mit 3,9 von zehn Punkten. In der am schlechtesten bewerteten Kategorie schneiden Kaufering mit acht Punkten sowie Schondorf (6,8) und Geltendorf (6,7) noch gut ab. Bereits ab Platz 14 liegen die Gemeinden im verbesserungswürdigen unterdurchschnittlichen Bereich. Das Schlusslicht bildet Schwifting mit 2,1 Punkten. Das zeigt sich auch in den Kommentaren. Eine Person aus Schwifting fordert: „Der regionale Nahverkehr muss ausgebaut werden! Zweimal ein Bus am Tag ist definitiv zu wenig!“ Und eine Person aus Kaufering wünscht sich, dass mehr Busse am Wochenende durch den Landkreis fahren.

Doch wie aussagekräftig sind die Bewertungen des Heimat-Checks? Sie sind eher ein Stimmungsbild und nur bedingt repräsentativ. Sie zeigen sozusagen, was viele Menschen über ihre Gemeinde und damit auch über den Landkreis Landsberg denken. Zudem wurde in den Gemeinden in sehr unterschiedlicher Anzahl an der Umfrage teilgenommen. Das hängt, neben dem unterschiedlichen Interesse, natürlich auch mit der Bevölkerungsgröße zusammen. In einer Stadt wie Landsberg mit knapp 30.000 Einwohnern gab es deutlich mehr Teilnehmende als in Kinsau. In den folgenden Wochen werden wir Einzelanalysen für die Gemeinden veröffentlichen, die eine Mindestteilnehmeranzahl erreicht haben.

So unterschiedlich die Gemeinden zum Teil bewertet wurden: Eine hohe Lebensqualität, eine saubere und sichere Umgebung und ein intaktes Vereinsleben scheinen für die meisten Teilnehmenden vorhanden zu sein. Oder wie es in einem Freitext formuliert wird: „Lebensqualität: Wer die Augen öffnet, erkennt diese!“