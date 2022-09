Mit Bulldog und Karussell auf Spendenfahrt fürs Kinderhospiz

Plus Gebhard Wölzmüller aus Heinrichshofen sammelt für das Kinderhospiz in Bad Grönenbach. Mit seinem 14 Meter langen Gespann sorgt er für viel Aufsehen.

Kaum war Gebhard Wölzmüller wieder zu Haus – ging es für ihn auch schon wieder los. Und zwar mit seinem nicht alltäglichen Gespann: einem Traktor und einem ganz speziellen „Wohnwagen“, den er selbst gebaut hat. Diesmal war auch seine Frau Gabi mit dabei – bei der Spendenfahrt, die der Heinrichshofener zuvor fast vier Wochen lang unternommen hatte, musste er auf sie verzichten, dafür hatte Wölzmüller aber etwas anderes, ganz spezielles „mit an Bord“.