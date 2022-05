Ammersee: Vermisstensuche bei Herrsching wird fortgesetzt

Seit Sonntagabend wird ein 59-Jähriger in der Herrschinger Bucht vermisst. Jetzt sind auch Taucher im Einsatz.

Seit Sonntagabend wird in der Herrschinger Bucht nach einem 59 Jahre alten Mann gesucht, der dort mit einem Tretboot unterwegs war. Am Dienstag geht die Suche weiter.

Der 27-jährige Begleiter des Mannes war am Sonntag gerettet worden. Am Sonntagabend suchten unter anderem Hubschrauber nach dem Mann, am Montag waren Wasserwacht und Polizei mit Booten unterwegs. Seit Dienstagnachmittag suchen nun die Wasserwacht und eine Spezialfirma mit Tauchern den Bereich der Herrschinger Bucht erneut ab, teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Nachfrage unserer Redaktion mit. (lt)

