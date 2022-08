Herrsching/Dienhausen

vor 35 Min.

Rita Falk: „Es gibt Menschen, die verfolgen dich bis aufs Klo“

Erfolgsautorin Rita Falk lebte einige Zeit im südlichen Landkreis Landsberg. Nach dem Tod ihres Mannes ist sie aus der Gemeinde Denklingen weggezogen. Mittlerweile malt die 58-Jährige und stellt derzeit in Denklingen aus.

Plus Die Erfinderin der Roman- und Filmfigur Franz Eberhofer lebt lange Zeit in Dienhausen. Ein Porträt über eine Bestsellerautorin, die nun auch das Malen für sich entdeckt.

Von Oliver Wolff

Sie ist stets gut gelaunt und hat die eine oder andere humorige Anekdote parat, aber man merkt ihr den Stress der vergangenen Wochen an. Derzeit ist Bestsellerautorin Rita Falk nonstop auf Promotiontour. Sie habe für den aktuellen Eberhofer-Film Guglhupfgeschwader Hundert Säle in 35 Städten besucht, erzählt sie im Rahmen ihrer Vernissage in Herrsching.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen