Haben zwei Männer illegal mit archäologischem Kulturgut gehandelt?

Ein Mann bietet in Herzogsägmühle archäologische Gegenstände zum Verkauf an. Diese könnten aus Raubgrabungen stammen.

Wegen des Verdachts eines Vergehens wegen illegalen Handels sowie der illegalen Einfuhr von Kulturgut muss sich ein Mann verantworten, der in Herzogsägmühle bei Schongau archäologische Gegenstände zum Verkauf angeboten hat.

Am Samstagnachmittag hatte die Polizei Schongau den Hinweis bekommen, dass sich am Flohmarkt auf dem Dorfplatz der Herzogsägmühle ein Aussteller befindet, der archäologische Gegenstände zum Verkauf anbietet. Der 65-Jährige aus Wien, der den Stand mit einem 53-Jährigen betrieb, suchte noch vor Eintreffen der Streife mit seinem Auto das Weite, konnte aber wenig später kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann diverse Fibeln, Schwerter, Äxte, Büsten, Münzen sowie weitere archäologische Gegenstände in mehreren Schaukästen verwahrte.

Spezialisten werten die Gegenstände aus

Aufgrund des Verdachts, dass die Gegenstände, welche aus Raubgrabungen stammen könnten und somit dem internationalen Kulturschutzgut unterliegen, illegal nach Deutschland eingeführt wurden, nahm die Polizei Kontakt zur Staatsanwaltschaft auf, welche die Sicherstellung der Gegenstände anordnete. Eine Auswertung der Gegenstände durch Spezialisten des Landeskriminalamts, welchen bereits vorab Fotos von den Gegenständen übersandt wurden, soll nun Klarheit über die deren Herkunft und den kulturellen Wert bringen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch