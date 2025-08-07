Beim Hilti-Camp ist man 2025 auf vieles vorbereitet – nur nicht auf mehr Kinder

Beim diesjährigen Hilti-Camp in Kaufering ist für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren viel geboten. Das Ferienprogramm findet vom 4. bis 14. August statt und richtet sich sowohl an Kinder von Hilti-Mitarbeitenden als auch an alle anderen Kinder vor Ort. In elf Gruppen können die Kinder basteln, tanzen, turnen, Theater, Fußball und andere Ballspiele spielen und seit diesem Jahr auch Lego bauen. Betreut werden die insgesamt 210 Kinder von 28 geschulten Fachpersonen. Auch eine eigene Gruppe mit 15 unter Siebenjährigen gibt es, die über alle neun Tage als feste Gruppe zusammenbleibt, bei den anderen Kindern wird durchgetauscht – ein System, das sich in der Vergangenheit bewährt hat.
Kaufering
