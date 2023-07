Beim Ruethenfest in Landsberg sind die Pferde die heimlichen Stars

Die Umzüge mit den prächtigen Gespannen gehören zu den Höhepunkten des historischen Spektakels. Für Festzugleiter Bernhard Tobisch beginnt die Arbeit schon Monate vorher.

Beim alle vier Jahre stattfindenden Ruethenfest in Landsberg stellen über 1000 Mädchen und Buben Szenen aus der Geschichte der Stadt dar. Höhepunkt des historischen Kinderfests, das heuer vom 19. bis 23. Juli stattfindet, sind die Festumzüge. Dabei stehen nicht nur die Kinder im Mittelpunkt, sondern auch 135 Pferde. Reitpferde und Kaltblüter, die die prächtigen Festwagen ziehen. Bei Festzugleiter Bernhard Tobisch laufen alle Fäden zusammen. Seit mittlerweile 24 Jahren.

Dass beim Ruethenfest jeder Wagen von einem Gespann gezogen wird und für jede Reiterin und jeden Reiter ein Pferd gefunden wird, ist nicht mehr selbstverständlich. Vor allem Gespanne mit sechs oder vier Tieren werden immer seltener. Die Kaltblüter, die die Festwagen ziehen, kommen vorwiegend aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, Ostallgäu und Unterallgäu, die Reitpferde aus dem Landsberger Umland. Mancher Pferdebesitzer ist schon Jahrzehnte dabei. Der treueste ist Alfred Graf aus Unterbeuern im südlichen Landkreis Landsberg. Als 13-Jähriger begleitete er erstmals ein Reitpferd, heuer ist er 73.

Bernhard Tobisch ist seit 1999 Festzugleiter beim Landsberger Ruethenfest. Foto: Christian Rudnik

Bernhard Tobisch hat das Amt des Festzugleiters 1999 von seinem Vater Theodor übernommen. Der heute 60-Jährige besucht schon Monate vor dem Fest die Pferdeführer. Zu den Gespannen gehören Fuhrmann, Bremser und zwei Begleitpersonen. Sie alle, und die Pferde natürlich auch, werden während des Festwochenendes von ehrenamtlichen Helfern versorgt. Für die Pferde werden zwei Hallen im städtischen Bauhof zu Stallungen umgebaut. Für jedes Tier gibt es einen eigenen kleinen Bereich, für Stuten mit Fohlen sogar eine eigene Box. Während die Tiere in den Stallungen übernachten, sind deren Besitzer im Landschulheim des Agrarbildungszentrums untergebracht. Nur wenige fahren heim, schließlich werden sie in Landsberg bestens versorgt.

Ruethenfest in Landsberg: Schon in der Früh werden die Festwagen aufgestellt

Am Samstag und Sonntag, den Tagen der Festumzüge, müssen Bernhard Tobisch und seine Mitstreiter früh aufstehen. Ab 6.30 Uhr werden die Festwagen mit Traktoren zu ihrem Standplatz gefahren und vor Ort teilweise endgültig montiert, etwa der Turm des Bayertorwagens, eines der berühmtesten Bauwerke der Stadt. Die Pferdebesitzer haben bis 13 Uhr Zeit ihre Tiere zu schmücken, dann werden sie über die Neue Bergstraße und den Hauptplatz zum Start des Festumzugs geführt. Für viele Landsbergerinnen und Landsberger ist dies ein Höhepunkt des Ruethenfests, und sie kommen gezielt deswegen früher in die Stadt.

Der Landsberger-Bund-Wagen wird beim Ruethenfest von vier Kaltblütern gezogen. Foto: Thorsten Jordan

In den Tagen vor dem Fest beschäftigt Bernhard Tobisch seit jeher die Frage, ob alle Pferdebesitzer auch kommen. Bislang konnte er sich auf deren Zusagen verlassen. Und wenn nicht? Dann würde eben ein Vierer-gespann auf ein Zweiergespann verkleinert. Ersatz sei innerhalb so kurzer Zeit nicht mehr zu finden.

Das Landsberger Ruethenfest findet heuer vom 19. bis 23. Juli statt. Ursprung ist wohl der Brauch, dass Mädchen und Buben mit ihren Lehrern im Frühling vor die Tore der Stadt zogen, um „Ruethen“ zu brechen. Zusammen mit den Eltern wurde anschließend gefeiert. Seit 1647 entwickelte sich dies zu einem Fest.

Höhepunkte sind heutzutage die Festumzüge und die Tänze am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juli, zu denen jeweils an die 10.000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden. Zur Eröffnung am Mittwoch, 19. Juli, auf dem Hauptplatz hat sich Ministerpräsident Markus Söder angekündigt. Während der Festtage laden ein Mittelaltermarkt, Konzerte und die Lager der Panduren, Schweden, Landsknechte und Kaiserlichen zum Flanieren und Besichtigen ein. Am Freitag, 21. Juli, findet ein historisches Altstadttreiben mit Gauklern, Fahnenschwingern, Moriskentänzern und Feuershow statt.