Was für ein Wetter: Mal zu heiß, mal zu nass

Es ist Sommer. In dieser Jahreszeit ist es warm, an einigen Tagen sogar heiß. Wenn es schwül wird, kann es zu Gewittern kommen, manchmal regnet es einige Stunden oder an ein paar Tagen hintereinander. So viel Abwechslung sorgt im Alltag einer offenbar zunehmend wettersensiblen Gesellschaft für Gesprächsstoff und - in unserer Zeitung - auch für Lesestoff. Ist es mehr als zwei Tage heiß, stöhnen wir über die unerträgliche Hitze. Wenigstens hat jetzt das Landratsamt schon reagiert - mit einem (Hitzeaktions-)Plan.
Kommentar
