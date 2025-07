Ein Feuerwerk an Musikstilen beim Sommerfestival des Musikinstituts Landsberg

Ein Sommer, ein Festival, und ein Novum: Das Musikinstitut Landsberg lud auch heuer zu seinem traditionellen Sommerfestival ins Stadttheater, doch dieses Mal wurde nicht nur gehört, sondern auch gesehen: Erstmals präsentierten junge Talente der Mal- und Zeichenschule parallel zu den musikalischen Darbietungen ihre Werke im Foyer. Ein stimmungsvoller Dialog zwischen Klang und Bild, wie das Musikinstitut in einer Pressemeldung mitteilt.

Die Zusammenarbeit mit der Mal- und Zeichenschule unter der Leitung von Yun-Soo Haimerl und Hyoung-Ran Choi verlieh dem Festival eine zusätzliche künstlerische Dimension. Die von Schülerhand geschaffenen Werke schmückten das Foyer und ergänzten die musikalischen Mammutkonzerte im Saal auf eindrucksvolle Weise. Musikalisch zeigte sich das Festival gewohnt facettenreich. Von zarten Kinderstimmen bis zu rockigen Gitarrenriffs spannte sich der Bogen. Die jüngsten Talente – das Musikfrühförder-Ensemble im Alter von vier bis fünf Jahren – eröffneten das Konzert mit einer rührenden Version von „Die Jahresuhr“.

Unterschiedliche Musikstile und Besetzungen im Landsberger Stadttheater

Im weiteren Verlauf folgte ein regelrechtes Feuerwerk aus Musikstilen und Besetzungen. Klassik, Pop, Rock, Filmmusik – Ensembles, Bands, Chöre und Solisten wechselten einander ab. Besonders der Chor des Musikinstituts, geleitet von Gesangsdozentin Miho Kim, begeisterte mit einer einfühlsamen Choreografie zum Stück „A Million Dreams“ aus dem Film „The Greatest Showman“. Beeindruckend präsentierte sich das Gitarrenensemble unter Leitung von Felix Kohlscheen mit einer fein nuancierten Version von „Sweet Dreams“ (Eurythmics) inklusive improvisierter Soli. Ebenso bemerkenswert war das vierhändige Klavierspiel der Schnappinger-Geschwister, die „Viva La Vida“ von Coldplay mit jugendlicher Frische interpretierten.

Ein weiterer Höhepunkt war die klassische Darbietung, ebenfalls vierhändig, von J. Strauss‘ „An der schönen blauen Donau“, meisterlich gespielt von Lukas Epple und seiner Lehrerin Kie Sato. Auch das Kunstlied fand seinen Platz: Mina Haimerl interpretierte Faurés „Après un rêve“ mit zarter Präzision, Tatjana Lindner sang Schuberts „Gretchen am Spinnrade“ mit dramatischer Tiefe.

Das Festival des Landsberger Musikinstituts konnte auch laut

Doch das Festival konnte auch laut: Als die Bandversion von „Bohemian Rhapsody“ erklang, bebte der Saal. Sänger Sebastian Mix und Robin Metsch überzeugten mit Stimmgewalt, unterstützt von einem fulminanten Chor. Die Gitarristen Philip Merunka und Dieter Kiermeier sowie Drummer Roko Gabric lieferten das kraftvolle Fundament. Philip Merunka zeigte sich als musikalischer Tausendsassa und glänzte zudem mit einem ausdrucksstarken Solo am Klavier mit „Blackbird“ (Hiromi) im ersten Teil des Konzerts.

Mit „Afterlife“ von Avenged Sevenfold und „I hate everything about you“ von Three Days Grace kamen auch die Fans härterer Töne auf ihre Kosten. Max Mailänder brillierte mit seinem Schlagzeug-Solo (,,Meddler“ von August Burns Red), während Sängerin Laurna Epple mit überraschend kräftiger Stimme „I Hate Everything About You“ (Three Days Grace) intonierte – ein Kontrast, der unter die Haut ging. Auch Sebastian Mix bewies wieder in den Metalparts stimmliche Wucht.

Das Gitarrenensemble spielte „Sweet Dreams" von Eurythmics: (von links) Marcel Aigner, Michaela Mayr, Roxana Zebisch, Amelie Keppler, Morris Masset, Markus Roßner, Martin Janka, Dieter Kiermeier. Foto: Thorsten Jordan

Anna-Lena Jungmann verzauberte mit einer Stimme, die frappierend an Norah Jones erinnerte – eine Illusion, die das Publikum kurzzeitig glauben ließ, die Grammy-Gewinnerin selbst sei zu Gast. Für heitere Rhythmen sorgten die Drumensembles unter der Leitung von Jonny Lucks, die mit Körperperkussion und Improvisation das Publikum zum Mitklatschen brachten. Den Abschluss bot jeweils die große Band des Instituts. Mit Sängerinnen Corinna Ober, Jana Justus und Jannis Dorschky begeisterten sie mit einer energiegeladenen Performance von „APT“ (Blackpink) und Bruno Mars. (AZ)