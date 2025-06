20. internationales Hofstettentreffen

Das internationale Treffen der Hofstetter fand heuer zum 20. Mal in Hofstetten bei Eichstätt im Altmühltal statt. Insgesamt kamen 500 Hofstetter aus Deutschland, der Schweiz und Österreich zum Treffen, das alle zwei Jahre stattfindet. Die Besucher wurden privat oder in Massenlagern untergebracht. Einige reisten mit dem Wohnmobil an. Das Festprogramm für 3 Tage war bestens ausgearbeitet. Vom Fußball-/Beachvolleyballturnier bis zum Gottesdienst am Sonntag war alles dabei.

2023 fand das Treffen in Hofstetten bei Landsberg statt. Mit dieser Begeisterung für dieses Fest waren 130 Teilnehmer aus Hofstetten bei Landsberg mit dabei. Es machten sich auch welche von uns zu Fuß, mit dem Fahrrad und sogar mit dem Bulldog auf den Weg dorthin. Ein großes Familienfest, wo Freundschaften gepflegt und neu geschlossen werden. In zwei Jahren trifft man sich wieder in Hofstetten-Flüh/Schweiz.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!