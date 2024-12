25 Jahre CSU-Kreisseniorenunion

Fast die gesamte CSU-Prominenz aus dem Landkreis feierte das Jubiläum der CSU-Kreisseniorenunion mit ihrem Vorsitzenden Heinz Haaf an der Spitze. Glückwünsche und Dank für die langjährige engagierte Arbeit überbrachten MdB Kießling, MdL Dorow, Landrat Eichinger und JU Kreisvorsitzender Cammerer. Die Grüße der Gemeinde Hofstetten überbrachte 2. Bürgermeister Engelbert Hirschvogel.

Die geehrten Jubilare. Foto: Elisabeth Doll

CSU bedeute auch immer Eigenverantwortung, Solidarität und Toleranz, so Diakon Vögele in seiner Minute der Besinnung. Eichinger würdigte Engagement und kritische Begleitung sowie den eingebrachten Erfahrungsschatz, die ihm weiterhin viel bedeuteten. Die Seniorenunion – so MdB Kießling - sei nicht nur eine nicht mehr aus der CSU-Familie wegzudenkende Vereinigung, sondern allen voran ein wichtiges Sprachrohr für das generationenübergreifende Miteinander. Die Umsetzung ihres Mottos: „Erfahrung gestaltet Zukunft“ habe nicht nur in die Kreispolitik wichtige Anstöße eingebracht.

Als Dankeschön überbrachte der CSU-Kreisvorsitzende einen Scheck des Kreisverbandes. Heinz Haaf, seit 2017 an der Spitze der KSU, legte eine Festschrift vor und ließ in seinem Rückblick die gestarteten Initiativen Revue passieren. Ein Dreiklang von politischen Veranstaltungen, sozialem Miteinander und Kritik gesellschaftlicher Entwicklungen habe die Arbeit der KSU bestimmt. Haaf hob abschließend die Unterstützung durch Thomas Goppel und die Treue langjähriger Mitglieder hervor.

Als Gründungsmitglieder haben sich Anna Sporer und Cordula Sohmen, die von 2011 bis 2017 die KSU als Vorsitzende führte, besondere Verdienste erworben. Geehrt wurden Maria Karg für 20 Jahre, Alfred Doll und Dr. Thomas Goppel für 15 Jahre, Franz Löffler, Walter Graf, Dietrich Benno, Dietrich Nölte und Wolfgang Juchem für 10-jährige Mitgliedschaft in der Senioren-Union. Mit Witz und nachdenklichen Worten führte Alex Dorow durch eine gelungene Veranstaltung, die von der Hausmusik Auer und der Trachtler Kindertanzgruppe aus Hofstetten begleitet wurde.

