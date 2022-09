Auto überschlägt sich bei Hofstetten: Fahrerin wird schwer verletzt

Zwischen Pürgen und Hofstetten kommt eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Die Frau wird schwer verletzt.

Am Samstagnachmittag, 3. September, ist es bei Hofstetten zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 46-jährige Autofahrerin die Kreisstraße LL 23 von Pürgen in Richtung Hofstetten. In einem geraden Stück mit leichtem Gefälle kam das Fahrzeug aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, befuhr über eine Strecke von etwa 250 Metern die Felder parallel zur Fahrbahn und überschlug sich schließlich an einem Misthaufen.

Dabei wurde die Fahrerin nach Polizeiangaben schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in das Unfallklinikum Murnau verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. (AZ)

