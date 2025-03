Mit einem Vortrag zum Thema „Basiswissen Demenz“ setzte der Ortsverband seine Reihe aktueller Themen fort. Mit Doris Kettner, der 1. Vorsitzenden der Alzheimer Gesellschaft Lechrain, konnte die VdK-Ortsvorsitzende Marianne Asam eine kompetente Referentin begrüßen, die einen großen Zuhörerkreis in eine Thematik einführte, die gerade in unserer alternden Gesellschaft eine immer größere Bedeutung gewinnt.

Mit der Zunahme der Lebenserwartung, so Kettner, steige auch die Zahl derer, die von den verschiedenen Formen von Demenz betroffen seien. Daher sei Alter das größte Risiko. Ein Blick auf die Statistik mache dies deutlich. So leiden bereits heute in Bayern etwa 240.000 Menschen an dieser unheilbaren Krankheit, die von einer Beschädigung ausgelöst werde. Die Prognosen gehen für das Jahr 2040 von rund 300.000 Fällen aus. Kettner machte deutlich, dass große Berührungsängste im Umgang mit den an Demenz Erkrankten bestehen und die Krankheit die betroffenen Angehörigen vor große Herausforderungen stellt. Daher komme es für die Angehörigen darauf an, rechtzeitig die Symptome dieser Krankheit zu erkennen und in der Kommunikation mit den Erkrankten den richtigen Weg zu gehen. Ziel müsse sein, nach Möglichkeit in Teamarbeit neue gemeinsame Wege des Zusammenlebens zu finden - nur so könne auch eine Veränderung des Sozialverhaltens der Erkrankten erreicht werden. Marianne Asam bedankte sich für den anschaulichen Vortrag, der einen nachdenklichen Zuhörerkreis hinterließ.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.