Hofstetten

18:00 Uhr

Der Gasthof zum Löwen in Hagenheim hat einen neuen Pächter

Plus Wirt Hubert Mesterhauser hat Ende März im Gasthof zum Löwen aufgehört und die Gemeinde Hofstetten bei der erfolgreichen Suche nach einem Nachfolger unterstützt.

Ende März war für Wirt Hubert Mestenhauser im Gasthof zum Löwen in Hagenheim Schluss. Bei der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin arbeitete er mit der Gemeinde Hofstetten zusammen, der die Wirtschaft gehört. Hofstettens Bürgermeisterin Ulrike Högenauer äußert sich erfreut, dass es einen Pächter gibt, der die Lokalität bereits kennt und weiterhin bürgerlich-bayerische Küche anbieten will.

Wie Mestenhauser lebt auch der neue Wirt in Greifenberg. Die beiden kennen sich und Alexander Schmidt hat in der Vergangenheit bereits immer wieder mal ausgeholfen im Gasthof zum Löwen. Bislang hat der 29-Jährige als Landschaftsgärtner gearbeitet und wagt nun den Schritt in eine neue Branche und die Selbstständigkeit. "Ich habe eine Lehre als Koch begonnen, aber nicht abgeschlossen. Vom Aufgabenfeld hat es mir zwar gefallen, aber das Betriebsklima war sehr schlecht. Das hat mich aber so abgeschreckt als 16-Jähriger, dass ich die Branche gewechselt habe." Er selbst koche leidenschaftlich gerne, auch für größere Runden, sagt Schmidt. Am Vatertag seien beispielsweise oft etwa 40 Gäste bei ihm, die er bewirte.

