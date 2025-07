Der Trachtenverein Hofstetten feiert ein gelungenes Gartenfest

Den ganzen Tag über hatten die Verantwortlichen des Hofstettener Trachtenvereins im Freien für das Gartenfest hergerichtet. Ab 18 Uhr lockten die Klänge der Blaskapelle Hofstetten-Hagenheim schließlich zahlreiche Gäste an und auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Der Blick zum Himmel verhieß jedoch nichts Gutes und so wurde nach den gelungenen Tänzen der Trachtenjugend das weitere Programm kurzerhand in die Turnhalle verlegt.

Dort unterhielten die Goaßlgruppe und die Aktive Plattelgruppe das Publikum mit ihren Auftritten und ein Losverkauf, ein Schätzspiel sowie Spiele für die Kinder und eine Popcornmaschine sorgten für gute Stimmung. Auch das Tanzbein wurde von ein paar Gästen noch geschwungen und das Fest klang gemütlich aus.

