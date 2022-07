Diebe erbeuten in Hofstetten hochwertige Baumaschinen

Auf einer Baustelle in Hofstetten schlagen unbekannte Diebe zu. Sie erbeuten mehreren Maschinen. Der Sachschaden ist hoch.

Hochwertige Arbeitsgeräte sind am Wochenende in der Seedorfstraße in Hofstetten von einer Baustelle gestohlen worden. Laut Polizei drangen die unbekannten Täter in der Zeit von Freitag, 15 Uhr bis Samstag, 9.30 Uhr, in einen Lagerraum ein und entwendeten dort mehrere Arbeitsgeräte im Wert von rund 5000 Euro.

Darunter waren unter anderem Stichsägen, Kettensägen und Rüttler der Marken Bosch, Brennstuhl, Partner, Husqvarna, und De Walt. An der Baustelle und dem Lagerraum entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0. (AZ)

