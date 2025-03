Ehrenamt beim FC Hofstetten

Ehrenamt ist beim FC Hofstetten nicht nur ein Wort – es ist gelebte Leidenschaft! Das zeigt sich einmal mehr an den jüngsten Verbandsehrungen zweier besonders engagierter Vereinsmitglieder. Bereits am 18. Januar 2025 durfte Robert Riedenauer eine ganz besondere Auszeichnung entgegennehmen: Der DFB ehrte ihn für seine vorbildlichen, langjährigen ehrenamtlichen Leistungen im Fußballsport. Und das nicht irgendwo – sondern in der legendären Allianz-Arena! Natürlich durfte dabei u. a. auch ein Spielbesuch nicht fehlen. Ein unvergesslicher Tag für Robert.

Und es geht weiter: Am 9. März 2025 wurde Franzi Eichberg in Regensburg als Fußballheldin ausgezeichnet! Sie erhielt den Preis für ihre herausragenden und vorbildlichen Leistungen im Rahmen der Aktion „Junges Ehrenamt“. Um junge Ehrenamtler weiter zu motivieren, hat sich der DFB noch ein besonderes Schmankerl einfallen lassen, so darf Franzi im Herbst eine Woche mit den anderen Preisträgern nach Spanien reisen und dort mit Gleichgesinnten an einigen DFB-Lehrgängen teilnehmen und eine tolle Zeit verbringen.

Franzi Eichberg (2. v. l.) als "Fußballheldin" ausgezeichnet. Foto: Bayerischer Fußballverband

Der FC Hofstetten ist unglaublich stolz auf alle seine ehrenamtlichen Helfer. Ohne sie wäre das Vereinsleben nicht dasselbe! Diese beiden Auszeichnungen sind stellvertretend für alle helfenden Hände, die sonst eher im Hintergrund zu finden sind. Sie zeigen sinnbildlich, wie wichtig das Ehrenamt im Fußball ist – und dass sich Einsatz und Engagement auszahlen. Der FC Hofstetten sagt: Danke!

