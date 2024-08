Feuer in Scheune durch entsorgte Grillkohle verursacht

In einer Scheune in Hofstetten brach am Samstagnachmittag, 10. August, ein Feuer aus, teilt die PI Dießen mit. Ursache war unachtsam entsorgte Grillkohle, die noch glühte. Der 47-jährige Bewohner hatte die Kohle so weggeworfen, dass Funken auf einen Kunststoffcontainer und gelagertes Brennholz übersprangen und diese in Brand setzten. Die Feuerwehr rückte schnell an und konnte den Brand löschen.

Auf dem Weg zum Einsatz kam es jedoch zu einem Unfall. Ein Feuerwehrfahrzeug verursachte dabei einen Zusammenstoß, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Dazu teilt die zuständige PI Landsberg Folgendes mit: Ein 30-jähriger Fahrzeugführer eines Fahrzeugs der Feuerwehr bog auf der Staatsstraße 2056 von Hagenheim kommend nach links in die Kreisstraße 6 in Richtung Hofstetten ab. An dieser Kreuzung wartete der 32-jährige Autofahrer, der aus Richtung Hofstetten kam. Beim Abbiegevorgang streifte das Feuerwehrfahrzeug den wartenden Pkw, wobei an diesem ein Sachschaden entstand. Der 32-Jährige verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und musste in ein Krankenhaus verlegt werden. Unfall ursächlich war eine Fehleinschätzung des 30-Jährigen. Die Sonder- und Wegerechte wurden ordnungsgemäß genutzt.(AZ)