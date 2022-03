Hofstetten

Hagenheim: Anwohner wollen die Raser in der Kirchstraße ausbremsen

Plus In der Hagenheimer Kirchstraße sind viele zu schnell unterwegs. Nun wird diskutiert, was man dagegen tun kann.

Von Dagmar Kübler

Schmal und wenig komfortabel führt die Kirchstraße am westlichen Ende von Hagenheim in den Ort hinein. Biegt man von der Staatsstraße von Westen kommend ab, erwartet den Autofahrer vor den ersten Häusern bereits ein Straßenschild, das auf Tempo 30 hinweist. Dennoch wird in der Kirchstraße viel zu schnell gefahren, sehr zum Leidwesen der Anwohner. Was die Gemeinde nun unternehmen will.

