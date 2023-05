Hofstetten erhöht Kita-Gebühren

Der Hofstetter Gemeinderat hat beschlossen, die Kindergartengebühren ab September um sechs Prozent zu erhöhen.

In der jüngsten Sitzung des Hofstetter Gemeinderats wurde auf Vorschlag des BRK die Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätte mit einer Gegenstimme beschlossen. Der Gemeinderat will durch die stete Anpassung der Gebühren an die Kostenentwicklung große Sprünge vermeiden.

Die Gebühren für den Kindergarten und die Krippe erhöhen sich ab dem 1. September jeweils um sechs Prozent. Die Eltern übernehmen über ihre Beiträge nur einen geringen Teil der Kosten, die die Einrichtungen verursachen. Der größte Teil wird aus Steuergeldern bezahlt. (pov)