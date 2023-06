Hofstetten feiert und tut Gutes

"Gemeinsam mit Freunden": Nach diesem Motto feiern Gäste aus drei Ländern das 19. Hofstettentreffen.

Seit 40 Jahren treffen sich Menschen aus Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit dem Namen Hofstetten alle zwei Jahre in einer der Gemeinden. So auch kürzlich in Hofstetten im Landkreis Landsberg.

Gefeiert wurden sogar zwei Jubiläen, nämlich 40 Jahre Hofstettentreffen und 50 Jahre Burschen- und Madlverein. Ein ganzes Dorf ist hierfür zusammengerückt um 400 Gäste aus der Schweiz, Österreich, dem Schwarzwald, Hofstetten bei Roth, Hofstetten am Main, Hofstetten bei Hilpoltstein und Hofstetten bei Kleinwallstadt in Privatunterkünften, mit Wohnmobilen oder in Massenlagern unterzubringen. Etwa 200 Helfer und Helferinnen aus der Gemeinde haben laut Karin Engerling vom Veranstaltungskomitee das Fest erst möglich gemacht.

Dass das Konzept seit 40 Jahren funktioniere, liege daran, dass sich langjährige Freundschaften gebildet hätten, so Karin Engerling, die bereits bei einigen Hofstettentreffen mit dabei war. „Die Stimmung ist gut, man trifft viele Leute. Wir Hofstettener fühlen uns alle als Familie.“

Nach der Begrüßung am Freitagabend mit Bieranstich durch Schirmherrin und Bürgermeisterin Ulrike Högenauer folgte ein unterhaltsamer Samstag mit Fußballturnier, Spiel und Spaß für Groß und Klein und vielen weiteren Attraktionen sowie ein Festumzug und Heimatabend im vollen Festzelt.

Nach der Begrüßung durch den Festausschuss konnte der Heimatabend beginnen. Foto: Karin Engerling

Der Sonntag wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst unter strahlend blauem Himmel gestartet, mit passender Predigt, welche die vielen Besucher und Besucherinnen sehr bewegt hat.

Lesen Sie dazu auch

Das Hofstettenfest-Maskottchen wurde versteigert

Beim anschließenden Frühschoppen wurde der letzte käuflich zu erwerbende "Hofi-Bär 23" – das Fest-Maskottchen – versteigert. Eine Summe von 1700 Euro kann nun an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach übergeben werden.

Nach der Zusammenkunft der Vertreter und Vertreterinnen jedes Hofstettens konnte verkündet werden, dass das nächste Treffen 2025 in Hofstetten bei Eichstätt stattfinden wird. Anschließend wurden die einzelnen Hofstetten verabschiedet und musikalisch durch die Blaskapelle Hofstetten-Hagenheim aus dem Festzelt gespielt.

"Die vielen Besucher, Gäste und Teilnehmer empfanden das Wochenende als große Gemeinschaft mit ausgeprägter Gastfreundlichkeit", fasst Karin Engerling das gelungene Fest zusammen. (AZ)