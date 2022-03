Hofstetten investiert in diesem Jahr in einige Großprojekte

Plus In diesem Jahr hat die Gemeinde Hofstetten einiges vor. Neben Baugebieten geht es auch um den Kindergarten. Dennoch soll auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden.

Mehrere große Projekte prägen den Haushalt 2022 in der Gemeinde Hofstetten. Dabei geht es um neue Baugebiete, den Kindergarten und auch die Investitionen in die Wasserversorgung schlagen sich erneut im Etat nieder.