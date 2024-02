Kupferdiebe schlagen in der Pfarrkirche in Hofstetten zu

In Hofstetten montieren Täter mehrere Fallrohre der Kirche ab. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

In der Zeit von vergangenem Montag bis Donnerstag haben unbekannte Täter an der Pfarrkirche St.-Michael in der Landsberger Straße in Hofstetten mehrere Kupfer-Fallrohre abmontiert und entwendet.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Dießen unter der Rufnummer 08807/92110. (AZ)

